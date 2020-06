O Al-Duhail quer juntar Mandzukic e Silva

David Silva é um dos jogadores livres mais cobiçados do mercado. O contrato do atual capitão de Manchester City está prestes a terminar e ele ainda não revelou qual será o seu próximo destino.

Vários clubes estão interessados no seu futebol, entre eles o Al-Duhail, time do Catar onde joga Mario Mandzukic. E a ideia é juntar o croata e o espanhol na próxima temporada.

De acordo com o jornal 'Sport', o Al-Duhail está disposto a investir muito dinheiro para convencer Silva do seu projeto. A equipe quer montar um elenco forte para aproveitar a imagem da Copa do Mundo no país.

Além dos cataris, Valência e o Inter Miami de David Beckham também aparecem na disputa pelo talento do experiente meia-atacante espanhol