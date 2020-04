O aluguel de luxo de Cristiano Ronaldo na quarentena

A pandemia tem cercado Cristiano Ronaldo de críticas desde que ele voltou a seu país. O suposto - e não concretizado - uso de seus dois hotéis como hospital, sua parceira flagrada em compras e a ida ao Estádio da Madeira quando metade da Europa estava confinada tiveram repercussões negativas.

Nas últimas horas, uma nova informação fez o o craque da Juventus ser alvo de questionamentos. Segundo 'Correio da Manhã', o português deixou seu luxuoso apartamento em Funchal para passar alguns dias da crise em uma casa maior. A publicação afirma que uma grande residência foi alugada no Caniçal, a 31 quilômetros de sua casa.

Esse capricho em tempos de restrições e confinamento custa a Cristiano Ronaldo 4 mil euros por semana.

Segundo o jornal, ele sentiu que precisava de espaço, que estava sufocando dentro daquelas paredes e que queria um grande jardim, além de mais privacidade.

Sua nova casa tem capacidade para seis pessoas e possui um amplo jardim com palmeiras, tudo com vista para o Atlântico e acesso privativo à praia. De acordo com 'Airbnb', o imóvel está reservado até 24 de abril, portanto, pode-se intuir que Cristiano Ronaldo não está planejando retornar à Itália imediatamente.

Ao mesmo tempo, 'Diário Noticias de Portugal' diz que a estrela está, sim, prestes a retornar à Itália. Farto de críticas, ele estaria desejando voltar o mais rápido possível para seguir trabalhando focado no retorno do futebol.