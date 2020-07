O Arsenal oferece a Thomas o triplo do que ganha no Atlético

Novo passo a frente do Arsenal por Thomas. Os 'gunners' estão dispostos a desembolsar uma alta quantia para ficar com o meia africano. Segundo informações de 'Sky Sport' oferecem o triplo do salário.

O salário de Thomas não é um dos mais altos do Atleti, e essa é a carta na manga do Arsenal para convencer o ganês a mudar de competição. Pagará a multa e oferecerá um salário de estrela.

Thomas, com contrato até 2023, tem uma cláusula de 50 milhões, e recebe 2,4 milhões por ano de salário. No Arsenal, de acordo com a citada fonte, receberá mais de 7.