O Barça usa as redes sociais para reclamar um pênalti

Na partida de ida das semifinais da Copa do Rei entre Sevilla e Barcelona, o conjunto comandado por Julen Lopetegui se impôs dentro de casa e venceu por 2 a 0. Como não poderia se diferente, houve polêmica.

Em uma jogada de ataque de Jordi Alba na ponta esquerda, o lateral invadiu a área do Sevilla, disputou com Suso e acabou sendo derrubado.

Mateu Lahoz (árbitro da partida) marcou a falta, mas fora da área, para a fúria do barcelonismo. Um pênalti a essa altura da partida poderia significar o empate 'culé'.

Após a partida, o twitter oficial do Barcelona publicou um vídeo gravado na beira do gramado, onde é possível ver o lance com mais detalhes. A polêmica está aberta!