Andrés Iniesta, meio-campista do Vissel Kobe japonês e campeão de tudo com o Barcelona e Seleção Espanhola, disse nesta terça-feira que a equipe catalã, além de seus resultados, sempre terá "sua identidade", que está "acima dos jogadores"

"Acredito que, para ter sucesso no futebol, em um jogo de equipe, no final, muitas coisas devem ser dadas. Tínhamos um treinador espetacular como Pep Guardiola em todos os aspectos, tínhamos uma geração de jogadores crescidos com a mesma forma de jogar e principalmente o talento, o talento era algo brutal", disse Iniesta em entrevista ao jornal italiano 'Corriere dello Sport', lembrando sua experiência com Guardiola no banco.

"Mas gostaria de enfatizar que o Barcelona está acima dos jogadores, porque o Barcelona perderá, continuará a vencer, mas sempre manterá sua identidade", enfatizou.

O meia espanhol apontou Guardiola e sua filosofia como um exemplo da identidade que o Barcelona transmite.

"Cada cenário é diferente, é diferente na Espanha, Itália, Alemanha. O que identifica as equipes é como é seu treinador. Guardiola, mesmo que estivesse treinando na Índia, continuaria com sua ideia de futebol", afirmou.

Iniesta, que conquistou 32 títulos com o Barcelona e duas Eurocopas e uma Copa do Mundo com a Espanha, também considerou que seus sucessos se devem ao talento e à oportunidade que a equipe catalã lhe deu para estar rodeado pelos melhores profissionais.

"Eu penso antes de receber a bola, gosto de saber sempre onde está meu parceiro, meu rival. É verdade que passei a vida toda em um clube como o Barcelona, ​​que é o clube ideal. Isso também me ajudou que fosse cercado a vida toda pelos melhores", disse ele.