"O Barcelona me ofereceu um contrato de 10 anos e um pôster de Ronaldinho"

Nascido em Londres, mas originário de Trinidad e Tobago, John Bostock foi um dia uma das grandes promessas do futebol inglês. Meia talentoso com a bola nos pés, sua trajetória não o guiou da forma que esperava.

Agora ele está sem equipe, mas o histórico clube inglês é nada menos do que o 13º pelo qual passou ao longo da carreira. John é um verdadeiro viajante do mundo da bola e usou camisetas variadas como as do Crystal Palace, Brentford, Hull City, Toronto FC, Royal Antwerp, Lens, Bursaspor e Toulouse.

Entrevistado pela 'BBC Sport', Bostock confessou que sua vida poderia ter mudado para sempre quando ele tinha 14 anos e começava a emergir no futebol. Em seguida, garante que recebeu uma oferta do Barcelona que não pôde aceitar devido às dificuldades econômicas de sua família, já que não poderia pagar pela viagem à cidade espanhola.

"Quando eu era criança, o Barcelona me ofereceu um contrato de dez anos. Ronaldinho era meu jogador favorito na época, então eles me enviaram um pôster autografado por ele. Eu ainda o tenho em minha casa em Londres", reconheceu Bostock.

Precisamente 14 anos depois, o meio-campista brinca com suas idas e vindas constantes: "Tornei-me um especialista em fazer e desfazer as malas. Tenho o recorde de velocidade nisso. Minha esposa me ajudou ao longo da minha carreira. Às vezes, ela acreditou em mim mais do que eu mesmo".