O Bayern confirma: Müller testou positivo para COVID-19

O Bayern de Munique não poderá contar com Thomas Müller nessa quinta-feira, na grande final do Mundial de Clubes da FIFA. O clube alemão confirmou que o atacante testou positivo para coronavírus horas antes da final.

Veículos como 'Sky' e 'Bild' informaram mais cedo a respeito de um caso positivo no elenco do Bayern de Munique, mas o clube se manifestou apenas no início da tarde.

Müller não apresenta sintomas e se encontra bem. O meia atacante é uma peça chave no esquema do conjunto bávaro. Até aqui na temporada, disputou 31 jogos oficiais, marcou 13 gols e deu 12 assistências.

O jogador poderá ser substituído por Jamal Musiala, Corentin Tolisso ou Leroy Sané, depende do que deseja Hansi Flick.

Os demais jogadores do elenco alemão deram negativo. Cabe destacar que os positivos Javi Martínez e Leon Goretzka, não viajaram para o Catar e essa via de contágio está praticamente descartada.