O Besiktas anuncia outros dois casos positivos de COVID-19

O Besiktas informou nessa quinta-feira que mais dois jogadores do seu elenco foram diagnosticados com coronavírus, já são dez no total.

"Na quarta-feira 24 de junho, foram realizados testes de COVID-19 a todos os jogadores, comissão técnica e funcionários do clube. Os resultados apontaram que dois jogadores testaram positivo e, imediamente foram iniciados os procedimentos pertinentes", disse o médico Kerem Ulku.

Ahmet Nur Cebi, presidente do clube, também testou positivo em maio, mas alguns dias depois, em um novo exame, os resultados foram negativos;