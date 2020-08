O bizarro mapa de calor de Luis Suárez no intervalo

Não é preciso muito para explicar a derrota do Barcelona para o Bayern de Munique depois de um 2 a 8. No entanto, o posicionamento de Luis Suárez pode falar muito do que foi a partida.

Basta examinar com atenção o mapa de calor, que aponta as áreas por onde o uruguaio mais atuou no primeiro tempo. Um gráfico bizarro para uma partida vexatória.

O atacante teve que dar a saída pelo menos cinco vezes desde o círculo central: o saque inicial e outras quatro vezes após os gols marcados pelo Bayern.

Apesar de ter feito um gol, com um belo drible em Boateng, o uruguaio terminou a partida com pelo menos nove saques desde o centro do campo. Alguns sites apontam que ele deu 24 passes no jogo, 9 deles desde o círculo central.