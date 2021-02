O Borussia Dortmund morre de amores por uma joia do PSG

Depois de ter acertado em cheio com Haaland, o Borussia Dortmund está investigando o mercado em busca de uma nova joia que traga tantas felicidades como o norueguês.

De acordo com o jornal 'The Sun', o time alemão observa Soumaïla Coulibaly. Um jovem zagueiro de apenas 17 anos cujo contrado com o Paris Saint-Germain expira ao final da temporada.

Caso o Dortmund consiga a sua contratação, o francês chegaria para defender a equipe Sub-19 e teria que briga por uma vaga no time principal.

Enquanto isso, o PSG trabalha na renovação da sua jovem promessa na tentativa de afastar os alemães.