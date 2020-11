O 'carrasco' do Real Madrid na Champions que sonha em jogar com Messi

Apesar de jogadores como Memphis Depay ou Eric García monopolizarem os rumores de contratações pelo Barcelona há semanas, existem outros jogadores fora do radar que podem entrar no cenário do Barça.

Um deles bem poderia ser Mateus Cardoso Lemos Martins, mais conhecido no mundo do futebol como Tetê, que sonha em se firmar em um dos grandes clubes da Europa, embora justamente o time 'culé' ocupe um lugar especial no seu coração.

“Não acho estranho sonhar em jogar em grandes times e não sou diferente. Sem dúvida, sonho em jogar no Liverpool, Manchester United ou Barcelona. É normal sonhar em jogar em grandes clubes e tenho um carinho especial pelo Barça", assegurou em entrevista ao 'DAZN'.

Tetê explicou que o seu carinho pela equipe azulgrana, onde jogou grande parte das estrelas brasileiras das últimas décadas (Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar...) vem de longe.

"Acompanho o Barça desde a minha infância. Quando era criança queria ganhar a camisola de Messi e essa paixão crescia todos os dias e o meu carinho especial é pelo Barcelona", afirmou.

Resta saber se o sentimento é mútuo e o Barça um dia realizará o sonho de um jogador que, aos 20 anos, acumula 57 jogos com o Shakhtar Donetsk nos quais marcou 14 gols (um deles contra o Real Madrid) e distribuiu 11 assistências.