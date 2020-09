O Chelsea continua na luta por Rice

Apesar do Chelsea ter realizado um altíssimo investimento nessa janela de mercado para reforçar o seu elenco, o conjunto 'blue' ainda tem alguns desejos.

O conjunto de Stamford Bridge quer continuar reunindo jovens talentos em seu projeto e não esqueceu do nome de Declan Rice.

O jogador do West Ham agrada bastante a comissão técnica de Frank Lampard, mas a pedida dos 'hammers' parecia ter afastado o interesse 'blue'.

No entanto, de acordo com o jornal 'The Sun', a equipe de Roman Abramovich não perdeu o interesse nos serviços de Rice e busca uma alternativa para contratá-lo.

Cabe destacar que Declan, de 21 anos, também aparece na mira do Manchester United, e sabendo disso, o West Ham só pretende liberar o jovem por um valor de 80 milhões de euros.