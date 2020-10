O Chelsea desmente a briga entre Lampard e Kanté

O nome de N'Golo Kanté foi um dos mais cotados na última janela de verão para deixar o Chelsea. Não só pela questão financeira, mas também por um possível desentendimento com Frank Lampard.

De acordo com o jornal 'Le Parisien',o meia teve uma discussão acalorada com o treinador ao ser impedido de viajar para o casamento de um dos seus melhores amigos antes da parada para as datas FIFA. Um episódio que o teria feito repensar a sua permanência em Stamford Bridge.

No entanto, essa história já tem uma versão do próprio clube. O 'Daily Mail' revela que de acordo com fontes do clube Kanté não deixará a equipe em janeiro. Pelo menos, não por esse motivo.

A publicação explica ainda que Lampard e Kanté possuem uma relação cordial e que o jogador agradeceu a atitude do treinador após a quarentena, ao permitir o seu retorno mais tarde.

O meia de 29 anos passou alguns meses complicados devido a pandemia, embora tenha retornado em forma após a paralisação. Nesse início de temporada foi titular em quatro dos cinco jogos disputados.