O Chelsea inclui Barkley e Batshuayi na oferta por Rice

O jornal 'The Sun' informou sobre uma possível troca na Premier League. Ao que tudo indica, o Chelsea estaria disposto a oferece até dois jogadores como o objetivo de conseguir a contratação de Declan Rice.

Ross Barkley e Michy Batshuayi seriam as duas peças utilizadas pelos 'blues' para poder levar o jogador do West Ham a Stamford Bridge nesse verão.

O Chelsea, ainda de acordo com a citada fonte, está disposto a oferecer ao West Ham um acordo pela troca do meia de 21 anos, autor de três gols em 108 partidas oficiais com o time principal dos 'hammers'.

Rice é mais uma das prioridades do time que Lampard, que não pensa em desistir mesmo recebendo uma primeira negativa do West Ham.