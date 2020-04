O companheiro de CR7 que foi expulso do Arsenal por fumar

Em 2015, o polonês Wojciech Szczesny deixou o Arsenal para nunca mais jogar na Inglaterra. Ele partiu para a Roma, onde jogou duas boas temporadas, e de lá foi para a Juventus, pois os 'gunners' o transferiram sem pensar duas vezes.

O goleiro revelou em 'Arsenal Nation' os motivos que levaram à sua saída da equipe londrina. E ele acredita que o principal era o vício em tabaco.

"Ele fumava muito e Wenger sabia disso. Mas ele não queria que eu fumasse no vestiário e isso era algo que eu respeitava", começou Szczesny.

"Depois de perder para o Southampton no novo ano de 2015, eu não aguentei e fui para um canto do chuveiro para fumar. Ninguém podia me ver, e eu fumei", disse o goleiro polonês.

Szczesny acredita que um colega o viu e contou ao francês: "Ele me perguntou se era verdade que eu havia fumado nos chuveiros e eu imediatamente disse que sim. Fui multado e Wenger disse: 'Você não poderá jogar por um tempo'. Não houve palavrões ou uma grande briga. Eu esperava voltar à equipe em breve, mas Ospina jogou e se saiu bem".

Nesse mesmo verão, o goleiro foi emprestado por duas temporadas à Roma. Revalorizado após seu bom desempenho no Olímpico, a Juventus decidiu comprá-lo em 2017.