O complicado início de ano para Trippier

A FA decidiu suspender Kieran Trippier por dez semanas por supostamente violar as regras de apostas. A decisão foi internacional, ou seja, afetou diretamente o Atlético de Madrid.

O lateral não poderia jogar até março, uma data que não atrapalharia sua participação com a Seleção Inglesa. O Atlético recorreu e a FIFA deu a medida cautelar apesar das dificuldades que existiam para tal.

Entre o susto da sanção e vários problemas, Trippier ainda não jogou um minuto até agora em 2021 e, de fato, não joga desde 22 de dezembro no confronto com a Real Sociedad.

Não jogou contra o Getafe por causa da punição que pesava sobre ele, nem no desastre da Copa del Rey, quando Simeone considerou que deveria deixá-lo para a LaLiga.

No entanto, o duelo com o Athletic Bilbao foi adiado devido à inclemência da tempestade de neve 'Filomena', fazendo Trippier reaparecer para o compromisso adiado com o Sevilla, como indica o 'MD'.