"O COVID-19 foi um dos jogos mais duros da minha vida"

Rüstü Reçber conseguiu derrotar o coronavírus depois de ser hospitalizado por vários dias. O ex-goleiro conversou com 'Tuttomercato' e falou sobre como foi a sua recuperação.

Para o ex-Barcelona, o vírus foi como a partida mais complicada da sua vida e se deu conta de que alguns vícios, como o de fumar, prejudicaram a sua recuperação.

"No primeiro dia tinha dores de garganta ligeiras. No dia seguinte, comecei a ter febre, mas nunca acima dos 37,5 graus. Falei com o meu médico e ele me aconselhou a tomar analgésicos. Tomei, mas perdi o olfato, o paladar e comecei a ter tosse. Admito que pensei que era uma simples gripe. A febre subia constantemente e ao sétimo dia era muito alta. Depois de 48h sem que a temperatura diminuisse, comecei a me preocupar de verdade e fui ao hospital por indicação do médico. Me observaram e perceberam que tinha uma forte pneumonia e depois testei positivo. Foram horas difíceis, foi um dos jogos mais duros da minha vida. O pior já passou e finalmente voltei a casa. Ainda bem que deixei de fumar há cinco anos", explicou.

Por fim, Rüstü mandou um recado para todos os seus fãs: "Esta doença é uma coisa séria, não brinquem. O Covid-19 está ameaçando toda a humanidade. Fiquem em casa, evitem contatos desnecessários. Me escutem, passei por isto", concluiu.