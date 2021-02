"O de Suárez foi uma cagad* do Barça"

Iago Aspas enfrenta o Atlético de Madrid nessa segunda-feira. O espanhol é o "homem-gol" da equipe de Vigo, enquanto do lado 'rojiblanco' esse posto é de Luis Suárez.

Em declarações ao diário 'Marca', Aspas deu a sua opinião a respeito da saída do uruguaio do Barça: "Sempre foi um atacante de marcar muitos gols. Acho que foi uma cagad* do Barcelona. Mas eles também estavam um pouco sufocados com a questão do limite salarial".

Seja como for, Aspas acredita que esse foi um grande movimento do Atleti. "O Atlético se aproveitou. agiu muito rápido e contratou um grande atacante".

"Tanto que, muitos pontos conquistados pela equipe foram graças a ele e a sua pontaria afiada", completou.