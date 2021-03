O derbi de Manchester marcará o preço de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes desembarcou em Old Trafford vindo de Lisboa em janeiro de 2020. Desde então, ele se tornou um jogador crucial no esquema do Manchester United.

Por Bruno, eles já pagaram cerca de 63 milhões de euros, de acordo com números do 'Mirror'. Mas o jornal britânico alerta que esse número pode subir dependendo do que acontecer neste final de semana no clássico de Manchester.

Porque, de acordo com o que foi publicado por esta fonte, no contrato que o United assinou com o Sporting CP para a sua transferência existia uma cláusula onde mostrava que se Bruno Fernandes fosse eleito Jogador do Ano em algum momento, os 'red devils' teriam de pagar mais 4,8 milhões ao clube português.

Bruno Fernandes está quebrando todos os recordes. Tanto é que no United estão até dispostos a dobrar seu salário para impedir que ele saia.

Salvo uma grande surpresa, Bruno Fernandes será titular contra o City. E, se brilhar normalmente como vem fazendo, o Sporting CP pode levar alguns milhões a mais se no final do ano for eleito o melhor jogador.