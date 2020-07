O derby de Manchester entra na briga por Alex Telles

A grande temporada de Alex Telles no Porto chamou a atenção dos gigantes da Europa. Na Inglaterra, pelo menos três clubes disputam a sua preferência.

De acordo com 'Express', as equipes de Manchester, o City e o United, deram o primeiro passo para tentar a contratação do brasileiro. Mas o Porto não facilitará as coisas.

Na corrida também aparece o Chelsea, que vem investindo forte no mercado. O contrato do brasileiro com o Porto expira em junho de 2021 e os rumores só aumentam.

"Falar sobre o meu futuro é complicado. Surgem muitoas coisas (na imprensa) sem razã e sem que eu saiba de nada", explicou Telles.

As exigências do Porto por Alex Telles tiraram um concorrente da briga, já que o PSG deu um passo atrás após o Porto pedir 30 milhões de euros.