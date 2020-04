O dia do auge de Chicharito no futebol

Surpreendentemente, o Real Madrid garantiu o empréstimo de Chicharito Hernández na temporada 2015-16. Embora o mexicano não tenha não brilhado o suficiente para que o time merengue decidisse adquiri-lo definitivamente, mesmo assim, o atacante deixou amostras de sua classe.

Em 33 jogos, o atacante conseguiu marcar nove gols e dar seis assistências. Alguns números que parecem escassos, mas que são exagerados ao verificar que ele tinha sido titular apenas em 12 ocasiões.

Chicharito cumpriu seu papel de goleador e teve um dia importante como merengue. No meio do jogo de volta das quartas-de-final da Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid de Cholo Simeone, o mexicano marcou o único gol da partida e classificou os merengues para as semifinais.

Este 22 de abril de 2020 marca o quinto aniversário do jogo em que Chicharito tocou o céu em Chamartín.

Alguns meses depois, os merengues o devolveram aos "demônios vermelhos" e o transferiram quase imediatamente para o Bayer Leverkusen. A partir daí, o atacante foi para o West Ham, Sevilla e Los Angeles Galaxy.