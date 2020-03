Quando Haaland marcou quatro gols com Solskjaer no banco... e o United na arquibancada!

Erling Haaland se tornou uma das revelações da Europa nesta temporada. Seu bom papel no Red Bull Salzburg chamou a atenção de grandes clubes e ele acabou contratando o Borussia Dortmund.

O Manchester United ficou lambendo os dedos. A equipe liderada por Solskjaer não conseguiu convencer o norueguês e o técnico não pôde voltar a se reunir com seu antigo pupilo.

Solskjaer e Haaland estiveram juntos na equipe do Molde antes do salto do jogador para o Red Bull Salzburg. E na memória há uma partida contra o SK Brann Bergen.

Em 1 de julho de 2018, com apenas 17 anos, Erling Haaland marcou quatro gols pela vitória do Molde no SK Brann Bergen com Solskjaer no banco.

Olheiros foram encontrados nas arquibancadas. O desempenho do atacante norueguês ficou na memória de Tommy Moler Nielsen, como ele lembrou em 'Goal'.

"Lembro que os jogadores sabiam que havia olheiros do Manchester United", disse Fredrik Brustad, que substituiu Haaland no jogo. "O desempenho dele foi incrível", acrescentou.

"Depois do jogo, todos os olhos estavam voltados para o Haaland. Mas ele não se importou. A pressão o torna ainda melhor. Todos sabíamos que ele tinha um jogo muito especial", disse Brustad.