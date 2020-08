VÍDEO: o dia que Robben vestiu a camisa do Sport Recife

Arjen Robben, uma das grandes estrelas do Bayern de Munique e do futebol mundial, já chegou a vestir a camisa do Sport Recife.

E o fato aconteceu durante uma campanha de marketing da Adidas em 2015, quando Robben foi um dos primeiros a vestir a nova camisa da equipe.

Com cor azul e detalhes em laranja, o uniforme quis homenagear a Holanda. Então, nada melhor que o holandês para estrear o novo manto. Confira os detalhes no vídeo acima.