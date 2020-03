Daniel Alves já teve a oportunidade de ser comandado por grandes treinadores como Pep Guardiola e Felipão, por exemplo. Mas em uma transmissão ao vivo no seu perfil no Instagram, o lateral rasgou elogios a Fernando Diniz, técnico do São Paulo.

"O Diniz hoje é um treinador que não é para o Brasil. O conceito é muito mais inovador, mais moderno, mais completo. É um treinador que faz com que jogadores que eram bons sejam f…, elevando os caras", disse Daniel.

Fernando Diniz é alvo de críticas por um conceito diferente do existente no futebol brasileiro. A falta de resultados contundentes nos seus últimos trabalhos fazem com que o treinador seja amado e odiado por muitos.

Durante a live, Daniel revelou um encontro com o treinador quando ainda defendia as cores do PSG: "A primeira coisa que eu falei para ele foi: você não tem os executores que precisa. O dia que tiver, vão começar a te olhar com bons olhos", revelou.