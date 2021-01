O fim da aventura de Juanfran no Brasil?

Aos 36 anos, Juanfran se encaminha para o fim do vínculo com o São Paulo. O contrato vale até fevereiro, e o futuro do jogador ainda é incerto.

Segundo 'TMW', o lateral não tem acerto com a diretoria para assinar sua permanência. A informação indica que o valor pedido por ele é acima do que o clube pretende pagar.

A política de austeridade do São Paulo, em meio às dificuldades financeiras provocadas pela pandemia, não permite grandes investimentos. Com isso, parece difícil convencer Juanfran a ficar.

O espanhol chegou ao futebol brasileiro em agosto de 2019. Desde então, participou de 49 partidas, foi titular 45 vezes, não marcou gols e deu três assistências.