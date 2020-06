O físico de Jordi Alba diante da exigência do calendário

O Barcelona enfrenta nessas cinco semanas um desafio maiúsculo. As limitações do elenco obrigam Setién a repetir os mesmos nomes em posições chaves, como a lateral-esquerda.

Jordi Alba é o dono e senhor da posição. No entanto, o lateral teve a temporada mais complicada, em relação aos problemas físicos, das últimas campanhas, como recordou o 'AS'.

São onze partidas em apenas cinco semanas, o que representa uma grande carga física para os jogadores. Os problemas musculares impediram Alba de brilhar nessa campanha e o deixaram de fora durante 67 dias nessa temporada.

É bom lembrar que o espanhol não havia estado tanto tempo fora desde que desembarcou no Camp Nou, no verão de 2012.

Quem se mostra preparado é Junior Firpo. O ex-Betis chegou na última janela do verão europeu, mas ainda não foi capaz de demonstrar regularidade e ganhar seu espaço no concorrido time titular do Barcelona.