O futebol se acostuma às novas comemorações

O novo futebol é marcado pela distância física e deixa o torcedor sem uma parte substancial do show: a festa após o gol, o principal lance do jogo que o escritor uruguaio Eduardo Galeano considera o "orgasmo do futebol" e cada vez mais raro no mundo da bola.

Ao longo do século e meio da história do futebol, o gol perdeu presença: a média de gols por jogo diminuiu desde suas origens e o valor individual de cada gol aumentou, o que deu lugar a celebrações cada vez mais sofisticadas, mas que a partir de agora veremos menos.

No início, os jogadores voltaram ao seu campo depois de marcar como se nada tivesse acontecido, como os jogadores de rugby fazem depois do ponto.

Até Alfredo di Stéfano se negava a comemorar alguns gols como os que foram marcados de pênalti. "Antes, quando você fazia um gol de pênalti, pedia desculpas ao goleiro; agora eles tiram a camisa e se penduram na grade", disse ele.

Nem todas as celebrações do passado ajustariam a norma em tempos de estranhamento, mas algumas poderiam ser mantidas, pelo menos até o momento em que os companheiros vieram compartilhar a alegria.

Haveria espaço para a lendária cambalhota de Hugo Sánchez, o goleiro que acompanhou Kiko Narváez ou o beijo no anel que não faltava após um gol de Raúl González.

Tudo isso, sem esquecer o salto habitual de Cristiano Ronaldo, cuja maneira de comemorar gols tem pouco a ver com a de Leo Messi, com quem é comparado tantas vezes, mas com quem não compartilha o ritual depois de marcar o gol no time rival.

Com a distância permitida e sem abraços prévios, também haveria uma lacuna para as danças coletivas dos jogadores da Seleção Colombiana, que aparecem em mais de um vídeo de suas partidas e também para muitas outras danças, alguns individuais.

Dani Alves, Ronaldinho, Griezamnn, Pogba ou Farfán estão entre os pródigos com a dança ao lado de Neymar, embora o jogador do PSG tenha oferecido mais variantes, incluindo a simulação de um chute na bandeira de escanteio após fazer gol.

Falar ao telefone através de uma chuteira, vestir uma peruca laranja como Rodrigo Moreno em Mestalla e até usar máscaras de estrelas da luta livre mexicana também não faltaram.

No entanto, o capítulo das comemorações individuais também lembra momentos em que o artilheiro não estava particularmente bem, como quando Raúl González silenciou o Camp Nou ou Giovanni fez um gesto obsceno no Santiago Bernabéu.

Juntamente com esses objetivos, outras comemorações infelizes são lembradas, como a de Fowler (Liverpool), quando ele aproximou o nariz da linha branca na parte de trás do campo ou a do brasileiro Leandro Machado, que imitou com o Valencia no Vicente Calderón um cachorro urinando.

Independentemente do melhor ou pior gosto desses jogadores de futebol, quase todas as suas ações, rejeitadas pela perspectiva esportiva, seriam admitidas pelo protocolo de saúde.

No entanto, abraços, beijos e todo tipo de sinal de afeto seriam completamente descartados, mas se poderá ir até a primeira fila das arquibancadas: do outro lado, pelo menos por enquanto, não haverá ninguém.