O futebol sueco não realizará testes

Enquanto a maioria das competições da Europa se protegem com testes antes da volta as competições, o futebol sueco vai na contramão e não realizará os testes nos seus atletas.

Assim informou a própria liga em um comunicado onde detalha o protocolo que pretende seguir. Os jogadores terão que realizar autoexames a cada manhã e informar aos clubes.

Até duas horas antes do início do treinamento ou da partida, os jogadores enviarão um email ao serviço médico do clube para informar como se encontram. Aqueles que não se encontrem bem ou tenho algum sintoma de COVID-19 terão que permanecer em casa, para evitar o contagio a outras pessoas.

A decisão da Liga vai de acordo com as normas do governo central. Assim, os testes só serão realizados naquelas pessoas que tenham sintomas e procurem o sistema de saúde.

O bola deve voltar a rola na Suécia no dia 14 de junho. A Federação aguarda o visto positivo no ministério da saúde para oficializar a retomada.