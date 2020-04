O futuro de Areola não está no Real e nem no PSG: a Premier aparece

A estranha campanha vivida por Alphonse Areola no Real Madrid não terá continuidade. O goleiro francês, que chegou em circunstâncias estranhas para substituir Thibaut Courtois, retornará ao PSG após concluir um empréstimo em que sofreu vários altos e baixos.

Ele aproveitou uma lesão de Courtois e o mau momento do belga para mostrar sua qualidade no início de 2019-20, até o ponto de alguns setores do Real Madrid contemplarem sua possível titularidade.

Mas os erros apareceram e a confiança nele desapareceu. É precisamente essa irregularidade que impediu esse goleiro de se estabelecer na elite, já que suas condições sempre foram superlativas.

'L'Équipe' enfatizou que não haverá nova oportunidade no Santiago Bernabéu após o final desta temporada, mas também não no PSG, desde que Keylor Navas, que acabou convencendo, fechou as portas da titularidade na capital francesa.

Por esse motivo, a própria mídia francesa garantiu que o futuro de Areola poderia estar na Premier League. E tudo sob uma curiosa máxima: a esposa do jogador gostaria de morar em Londres, uma cidade onde Areola acharia alguns clubes aspirantes a contratá-lo.

Aos 27 anos, o jogador não é mais uma promessa e quer lutar para jogar como titular a Eurocopa da França. Não faltam rivais para a posição, mas acima de tudo há uma importante: ele próprio. Para participar do evento continental, é preciso jogar, algo que ele não encontrará em Madri ou Paris, mas talvez em outra capital europeia.