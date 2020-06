O jovem Eduardo Camavinga continua sendo um dos objetivos de contratação do Real Madrid para a próxima temporada, embora os merengues não tenham pressa em fechar sua incorporação.

O objetivo é garantir essa promessa jovem do futuro, pois acredita-se que ele será um dos melhores meias nos próximos anos, mas não há razão para correr mais da conta. Uma opção poderia ser contratá-lo e deixá-lo emprestado... ou simplesmente concordar com uma transferência mais tarde.

O jornalista da 'Ouest France', Benjamin Idrac, que conhece bem o Rennes, falou ao 'Onda Cero' sobre sua possível chegada a Chamartín.

"O futuro de Camavinga está no Real Madrid, não no PSG ou em outro clube. Ele tem isso muito claro. A única questão é se acontecerá neste verão ou no próximo. Há um desejo do garoto e de seus pais de ir ao Real", explicou Idrac.

Na época, ele elogiou a humildade do jogador de Rennes e o colocou acima de outras estrelas francesas que explodiram logo e tiveram problemas em sua carreira.

"Ele não terá problemas de adaptação. Ele é humilde, simples e está sempre sorrindo. Não tem nada a ver com outros franceses como Anelka ou Nasri. Ele tem outra educação, outra maturidade e se encaixa bem em um vestiário como o do Real ou da Seleção Francesa", concluiu Idrac.