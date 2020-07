O ganhador de City-Real contra Juve ou Lyon

Cruzamentos definidos na Champions League 2019-20! Ainda com jogos pendentes das oitavas de final que irão definir as equipes que avançam as quartas, muita coisa pode acontecer.

De um lado estão Real Madrid e Manchester City, os ingleses venceram por 2 a 1 no Santiago Bernabéu e levam uma pequena vantagem para Portugal.

Os espanhóis lideram o Campeonato Espanhol e podem quebrar a hegemonia doméstica do Barça. Já o City de Guardiola pode ter a sua última chance de vencer a Champions antes da punição.

Do outro, Lyon e Juventus definem quem passa. Os franceses surpreenderam e venceram em casa por 1 a 0. Agora a Juve precisará mais do que nunca de Cristiano Ronaldo.

O Lyon não entra em campo de forma oficial desde março, quando o campeonato francês foi suspenso. Para muitos o fato de estar descansado é uma vantagem, para outros a falta de ritmo pesa mais.