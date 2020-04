O goleador silencioso da Premier que encanta a Europa

Richarlison desembarcou no Premier Legue de 2017-18 com o Watford quando ele tinha apenas 20 anos após surgir balançando redes adversárias pelo América Mineiro e seguir no Fluminense.

O brasileiro chegou a disputar 41 jogos, mas seu lado matador não apareceu imediatamente. Em seu primeiro ano, marcou apenas cinco gols e deu quatro assistências.

O Everton apostou no jovem pagando 40 milhões de euros, uma operação que hoje rende frutos. Há duas temporadas que carrega e continua a melhorar seus benefícios.

No primeiro ano com o Everton, teve 14 gols e uma assistência em 38 jogos. Aproveitamento muito parecido ao de seu melhor ano até então, em 2016 com o Fluminense.

Na atual temporada, Richarlison já jogou 32 partidas, todas como titular, e soma 12 gols e cinco assistências, ainda faltando algumas rodadas para superar seus melhores números.

Frequentemente lembrado pela Seleção Brasileira, o atacante soma 19 jogos, seis gols e uma assistência com a camisa amarela.

A pandemia o fez parar, mas ele ainda é um marcador silencioso sobre o qual poucos falam e que ainda não surgiu nos rumores para a próxima janela de transferências.

Na última abertura do mercado da bola, Richarlison foi protagonista de capas de jornais ingleses citando uma oferta exorbitante de 100 milhões de euros para levá-lo ao Barcelona, algo que não se concretizou.

Gigantes da Europa estão atentos ao brasileiro, que estaria na lista de interesses de clubes como o Manchester United e o Arsenal.

Por esse motivo, o Everton mantém seu atacante blindado com contrato até 2024 e não o deixaria sair por qualquer valor.