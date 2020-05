O homem da moda do Japão que sonha ser como Messi, Salah, Hazard ou Sterling

O jogador do Yokohama F. Marinos, com apenas 1,61 metros de altura, foi considerado o jogador mais valioso da temporada anterior, na qual marcou 15 gols e distribuiu dez assistências aos companheiros de equipe, uma contribuição fundamental para a conquista do título.

"Normalmente, vejo esses grandes jogadores jogando na mesma posição que eu. Para citar alguns, jogadores como Messi, Salah, Hazard e Sterling me surpreendem. Vejo como eles jogam, como driblam os zagueiros e como alcançam as melhores posições para chutar", explicou Nakagawa, que também reconheceu que seu ídolo quando jovem era David Beckham. "Ele tinha confiança e equilíbrio para dar o golpe final quando mais importava. E jogava de maneira tão elegante", afirmou.

Desde que começou na Universidade de Senshu, ele não parou de progredir, apesar de ter sofrido uma grave lesão no joelho em 2014. Apesar disso, o Yokohama não hesitou e contratou o jovem jogador, que apesar de não brilhar excessivamente em passagens pelo Machida Zelvia e Wasp Fukuoka da Segunda, de volta aos Marinos em 2018 não parou de subir.

De fato, ele se tornou um internacional absoluto desde o ano passado, embora, exigente, ainda queira melhorar seu desempenho com a equipe nacional e jogar em uma Copa do Mundo. "Um dos meus objetivos é jogar na Copa do Mundo. Vou trabalhar duro para levar a equipe à classificação para a Copa do Mundo e quero ajudar meu time a obter bons resultados através de meus gols e assistências. Preciso ir mais longe e me tornar um melhor jogador", disse ele.