O incrível trabalho dos operários do Metropolitano após o temporal

O temporal Filomena provocou vários transtornos na capital espanhola, onde Atlético de Madrid e Sevilla se enfrentarão nessa terça-feira pela partida adiada da primeira rodada.

Os comandados do Cholo Simeone, depois de alguns dias sem treino, puderam voltar as atividades no gramado de um Wanda Metropolitano em perfeito estado.

O clube quis mostrar o incrível trabalho realizados pelos operários e compartilhou um vídeo nas redes sociais, onde é possível ver todo o esforço da equipe.

Apesar do frio, a boa notícia é que Filomena já está dando adeus a Madrid e que a bola poderá rolar com normalidade.