O insulto de Dembélé que os árbitros não entenderam

A tensão na partida entre Real Sociedad e Barcelona pela Supercopa da Espanha foi altissíma. Após 120 minutos de 1-1, os pênaltis deram a vaga na final para os azulgranas.

Os ânimos estavam exaltados e um dos que terminou a partida de cabeça quente foi Ousmane Dembélé. O 'Mosquito' bem que tentou, mas não obteve sucesso.

O programa francês 'L'Équipe d'Estelle' mostrou toda a ira do atacante, que chegou até mesmo a insultar o árbitro da partida Luis Munuera Montero. Ninguém ouviu ou entendeu o que ele disse, já que isso poderia ser passível de punição.

Já nos acréscimo, o atacante perdeu uma dividida contra um defensor da Real e caiu, mas o árbitro mandou o lance seguir, e isso irritou o jogador.

"Vão f**** as suas mães, árbitros! É uma loucura!", gritou Ousmane Dembélé. Com as arquibancadas vazias, era possível escutar o que ele disse, mas como foi em francês, o árbitro que estava bem perto dele, não conseguiu entender.