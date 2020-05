O joelho de Ansu Fati preocupa o Barcelona

Ansu Fati é tão jovem que está sofrendo com os problemas típicos da pós-adolescência. Entre eles as dores musculares resultantes do crescimento. Apesar disse, existe uma certa preocupação com as suas dores no joelho.

O diário 'AS' assegura que Ansu Fati passou toda a semana realizando atividades na academia, um trabalho terapêutico para aliviar a dor, uma dor que começa a ser crônica e que já o obrigou a parar mais de uma vez.

De acordo com a citada fonte, o tratamento não deveira se estender por mais de uma semana. Assim, o normal seria que a partir da próxima segunda-feira ele estivesse em campo com o restante dos companheiros.