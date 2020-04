O jogador que alimentou Griezmann e lavou suas roupas

Falar de Emilio Nsue é falar de um dos muitos jogadores que prometeram muito e foram apenas bons jogadores de futebol, sem ser a estrela esperada.

Atualmente, o futebolista atua no Apollon Limassol, no Chipre. Ele conversou com o 'Mundo Deportivo' sobre seu início e seu tempo na Real Sociedad, onde era praticamente o mentor do jovem Antoine Griezmann.

"Minha história com Griezmann foi muito boa porque o clube pediu para ir ele morar comigo por seis meses e ele se tornou meu irmãozinho", contou.

"Fiz comida para ele, limpei suas roupas, fiz sua cama... Ele era como um garotinho. Sempre achei que ele seria um dos melhores do mundo", insistiu o jogador do Apollon.

O versátil jogador garantiu que a etapa na Real Sociedad foi a mais bela de sua carreira: "É um dos lugares onde eu fui mais feliz. A Real sempre estará no meu coração, faz parte da minha vida. Eu tinha 19 anos e estávamos uma grande equipe, todos nós contribuímos e é por isso que vencemos a Liga e subimos".