'O Jogo': Pepê assina com o Porto por cinco temporadas

Pepê é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Aos 23 anos, o atacante é peça fundamental do Grêmio de Renato Gaúcho e as suas boas atuações chamaram atenção da Europa.

Um dos principais interessados no talento de Pepê é o FC Porto de Sérgio Conceição. E de acordo com a imprensa portuguesa o negócio está fechado.

O jornal 'O Jogo' assegura que o Porto chegou a um acordo com o Grêmio e pagará 15 milhões de euros pelo jogador. Ainda de acordo com a citada fonte, Pepê já teria realizado os exames médicos e assinado o seu novo contrato válido por cinco temporadas.

O pagamento do valor será parcelado até 2022 e a equipe brasileira terá direito a 12,5% do valor em futuras vendas.

Na atual temporada, o jogador participou em 52 partidas com a camisa do Grêmio, marcou 15 gols e deu nove assistências.

Uma das contratações mais caras do Porto

Caso a operação seja realmente oficializada, o jovem jogador entrará em um grupo seleto de jogadores dos dragões. Isso porque, Pepê seria a quarta maior contratação da história do clube em 127 anos.

Com os 15 milhões, o brasileiro só ficará atrás dos 20 milhões investidos pelo conjunto português nas contratações de Óliver Torres e Imbula e dos 19 milhões pagos por Hulk.