O Leeds segura a pressão do Chelsea na Premier

Leeds United e Chelsea se enfrentaram nesse sábado pela Premier League. O time de Marcelo Bielsa conseguiu segurar a pressão e garantir um ponto importante para a sequência da competição.

O Chelsea, por sua vez, continua imbatível desde a chegada de Tuchel com oito vitórias, três empates e nove jogos sem sofrer gols.

A equipe de Stamford Bridge dominou a partida contra o Leeds, chegou a ter 60% de posse de bola, mas não conseguiu colocar a bola nas redes de Meslier.

Com o resultado, o Chelsea chegou aos 51 pontos (14 a menos que o líder City) e segue na quarta posição do Inglês. Já o Leeds é o 11º com 36 pontos.

Os 'blues' só voltam a campo pela Premier League no dia 3 de abril contra o West Bromwich, antes disso encaram o Atlético de Madrid pela Champions e o Sheffield United pela Copa da Inglaterra. Enquanto o Leeds pega o Fulham no dia 19 de março.