O Liverpool deixa o mercado sem substitutos para Van Dijk e Joe Gomez

O Liverpool atravessa um dos momentos mais complicados dos últimos anos.Se encontra a seis pontos do líder, o Manchester United, e soma cinco partidas seguidas sem vencer na Premier League.

Embora os problemas da equipe tenham chagado até o ataque, a derrocada começou um pouco antes, com as baixas na defesa de Virgil van Dijk e Joe Gomez.

De acordo com a imprensa inglesa, como o 'Daily Mail', os 'reds' procuraram algumas alternativas no mercado, mas depois de analisar bem as opções, acabaram desistindo.

Assim, em Anfield começam a aceitar que Klopp terá que terminar a temporada com o elenco que tem em mãos, na esperaça de que tanto Van Dijk como Joe Gomez possam reaparecer.