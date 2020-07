O Liverpool não está sozinho na briga por Thiago na Premier

Após sete temporadas e mais de 200 partidas no Bayern de Munique, a era de Thiago Alcântara na Alemanha perece estar chegando ao fim.

O principal interessado é o Liverpool de Klopp, mas segundo informações do 'Sportsmole' os 'reds' não são os únicos da Premier interessados no espanhol. O Arsenal de Arteta também está na briga.

O conjunto 'gunner' quer remodelar o seu elenco e para isso conta com a chegada do experiente meia. Os londrinos estão dispostos a entrar forte na briga para ficar com Thiago.