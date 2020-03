O Liverpool também entra na briga pelo craque do futuro

Desde que explodiu no futebol francês, Camavinga está na mira de Barcelona, Madrid, Borussia ou PSG, mas agora outro pretendente entra na briga: o Liverpool.

O jovem jogador parece ter os dias contados no Rennes. Sua evolução desde a temporada começou é impressionante e o clube terá muitas dificuldades para manter uma das grandes joias da Ligue 1.

Camavinga tem contrato até 2022 com o time francês. Sua transferência deve rondar os 60 milhões de euros. Klopp já o imagina no centro de campo ao lado de nomes como Henderson, Fabinho, Keita, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain...

De acordo com o jornal 'Sport', o Barcelona quer contar com o talento do meia, mas terá no Liverpool um rival a altura. Além outros gigantes como Real Madrid, Borussia e PSG.