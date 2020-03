O modesto clube inglês onde Trippier quer se aposentar

A vida esportiva de Kieran Trippier mudou bastante. Formado no Manchester City, ele saiu muito jovem, como todos aqueles que não têm lugar no macroprojeto da equipe inglesa.

Após uma campanha em Barnsley, o lateral-direito se tornou consistente e se tornou um jogador respeitável no Burnley.

Lá ele jogou um total de quatro temporadas antes de o Tottenham realizar sua contratação em 2015.

Foi com os "spurs" que ele se tornou um dos melhores alas da Premier League e de onde ingressou na Seleção Inglesa, mas não esquece seu tempo em Burnley.

"Adoraria me aposentar lá. Esse é o meu objetivo, me aposentar no Burnley. Tenho um ótimo relacionamento com Sean Dyche. Quero jogar ao mais alto nível o máximo que puder, vou saber quando será a hora certa", disse o jogador em 'Burnley Express'.

O lateral do Atlético reconheceu que é o único time ao qual retornaria na Inglaterra, o que implica que ele não ficou feliz de verdade com o tempo que passou em Londres.

"É assim que eu quero que seja planejado. Quero jogar aqui o máximo que puder e depois terminar jogando para Sean Dyche no Burnley", continuou ele em relação a seu ex-treinador.

Para concluir, Trippier garantiu que, quando se aposentar - ainda falta muito, já que tem apenas 29 anos - ele gostaria de ser treinador e, é claro, dirigir o Burnley.