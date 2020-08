O novo sócio de CR7: dos 642 gols com Benzema aos 90 com Dybala

Nada mais e nada menos que 17 gols e onze assistências em 45 partidas oficiais foram feitos este ano por Paulo Dybala. O atacante de 26 anos da Juventus de Turim se tornou o novo Dois anos dessa parceria goleadora na Juventus.

Umas assistências do argentino que permitiu ao atacante internacional português de 35 anos atingir 35 gols em 45 partidas oficiais, números para continuar fazendo história, agora também na Itália.

Se somarmos esses 17 gols do argentino aos 35 da estrela portuguesa, o número sobe para um total de 52 gols entre as duas estrelas da Juve este ano.

Nas duas temporadas do português em Turim, ele marcou 63 gols, enquanto Dybala comemorou 27, totalizando 90 gols entre a dupla. E é que a conexão Dybala-CR7 funciona maravilhosamente, como a parceria Benzema-Cristiano no Real Madrid.

Também com Higuain e Gareth Bale, o internacional português formou uma ótima dupla atacante, embora seja verdade que com quem compartilhou o maior número de minutos em campo foi o francês, já que ambos desembarcaram na temporada 2009-10 no Bernabéu e jogaram juntos por nove temporadas.

No total, 450 gols em 438 partidas de Cristiano e 192 gols em 412 partidas de Benzema nas mesmas nove temporadas, totalizando 642 gols espetaculares da sociedade Karim-Cristiano em seus anos juntos no Real Madrid.