O plano da Roma para manter Dzeko

O '9' de Pirlo acabou não sendo nem Luis Suárez nem Dzeko, como muitos esperavam: foi Morata. Com isso, o sérvio ficou na Roma, onde a diretoria planeja uma forma de manter seu atacante, como detalha o jornal 'La Gazzetta dello Sport'.

O clube pretende renovar seu contrato por mais uma temporada. Seu contrato atual vai até 2022, mas a ideia é que ele assine até 2023. Para isso ser possível, será oferecido um salário atraente: 7,5 milhões de euros por campanha.

Trata-se de um valor alto para um jogador de 34 anos, mas que se justifica pelo alto nível de suas atuações. Na última temporada, ele marcou 19 gols e deu oito assistências. Dzeko teve desempenho superior ao do ano anterior e tem protagonismo notado por grandes clubes da Europa.

E quando esse acordo poderia ser oficial? Em breve. A janela de transferências já fechou e Dzeko só tem de se concentrar nas suas atuações na Serie A. A Roma terá tempo para colocar em cima da mesa a proposta do projeto para convencê-lo a seguir sendo o grande nome do ataque do time da capital italiana.