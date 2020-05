O plano de retorno do futebol espanhol

A bola deve rolar novamente. Pouco a pouco, é necessário recuperar a normalidade e isso também acontece com o retorno ao futebol.

Tebas novamente deixou clara sua ideia de que a LaLiga retornará, mas com segurança: "A saúde é fundamental, por isso temos um protocolo abrangente para proteger a saúde de todos os envolvidos, enquanto trabalhamos para reiniciar a LaLiga. As circunstâncias são sem precedentes, mas esperamos começar a jogar em junho e terminar a temporada 19-20 neste verão".

Em um comunicado divulgado pela Liga, Tebas se referiu ao "impacto profundo" dessa crise e considerou que "o retorno do futebol é um sinal de que a sociedade está progredindo para a nova normalidade".

"Isso também trará de volta um importante elemento da vida que as pessoas na Espanha e em todo o mundo conhecem e amam", acrescentou.

A LaLiga confirmou que seus clubes retornam aos treinamentos nesta semana após a aprovação pelo Ministério da Saúde do retorno aos treinamentos esportivos, com um protocolo desenvolvido pelo Conselho Superior de Esportes (CSD).

Ele também ressaltou que o retorno ao trabalho dos profissionais do futebol envolve a reativação de um setor econômico muito relevante, que contribui com 1,37% do PIB espanhol e gera 185 mil empregos. A situação econômica é uma das principais preocupações após a crise da saúde.

De acordo com o protocolo de retorno aos treinamentos que a LaLiga elaborou com especialistas médicos, as atividades começarão após um exame médico realizado pelos clubes, com trabalho individual para os profissionais.

O documento foi planejado na LaLiga com medidas acordadas com as autoridades esportivas e de saúde, a fim de garantir maior segurança à saúde de todos os envolvidos.

Esses cuidados contemplam um período de aproximadamente um mês, com diferentes fases que estarão sujeitas ao processo de redução das restrições estabelecido pelo governo.

Assim, juntamente com os controles médicos, foi planejado um retorno escalonado ao treinamento, que abrangerá desde os exercícios individuais até as atividades em grupo antes do retorno à competição programado para junho.