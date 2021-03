O preço que Pedri custou ao Barça... até o momento

Pedri está sendo uma das grandes surpresas da atual temporada do Barcelona. Nem as melhores previsões contavam com a explosão de talento do jovem.

O meia deixou o Las Palmas e muitas análises apontavam para um empréstimo, mas Ronald Koeman pediu para que ele ficasse. Rapidamente o espanhol se transformou no 'xodó' do treinador e da torcida.

Titular absoluto, Pedri já custou cerca de 11 milhões de euros aos cofres do Barcelona entre valores fixos e variáveis, o que não deixar de ser pouco tendo em vista a qualidade do atleta.

O presidente do seu ex-clube, Miguel Ángel Ramírez, conversou com a rádio'SER Catalunya' e voltou a afirmar que o valor pode chegar aos 22-23 milhões de euros, além de uma porcentagem em uma futura venda.

O último bônus que elevou a quantia aos onze milhões de euros foi a convocação para Seleção Espanhola, uma notícia que chegou nessa segunda-feira.