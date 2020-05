O protocolo da LaLiga para o retorno: teste, máscaras e luvas

Os jogadores terão que colocar seus equipamentos em casa e não no local do treinamento e usar luvas e uma máscara antes de começar a se exercitar, de acordo com as instruções enviadas pela LaLiga para as duas primeiras fases do retorno, que incluem testes periódicos de PCR e anticorpos.

O folheto enviado aos clubes com as instruções básicas do protocolo sanitário de retorno ao treinamento refere-se às duas fases iniciais, a primeira referente à preparação para o retorno, com teste de PCR + anticorpos, e a segunda com treinamento individual e testar anticorpos periódicos adicionais.

O documento explica que os testes serão realizados tanto nos jogadores quanto nos demais funcionários que estarão nas instalações no local e horário comunicados pelo clube, bem como que as instalações usadas para retomar a atividade serão desinfetadas anteriormente, seguindo as indicações dadas pelas autoridades de saúde.

Nessas duas primeiras fases, os jogadores e a equipe técnica ficarão em casa com parentes e pessoas com quem vivem habitualmente.

Antes das sessões de treinamento em grupo, os jogadores de futebol se exercitam sozinhos, para "alcançar um estado de forma ideal" e na fase 2, na noite anterior, receberão informações do clube com o trabalho que devem realizar no dia seguinte e o cronograma em que devem acessar as instalações em seu computador, celular ou tablet.

Os clubes, no final da sessão, entregarão uma bolsa biodegradável e fechada com as roupas para o treinamento do dia seguinte e os jogadores terão que usar essa mesma bolsa para armazenar o equipamento usado para treinamento em casa. No dia seguinte, eles podem depositar esta bolsa em um balde para que os funcionários do clube lavem as roupas usadas.

Desde a chegada às instalações até o início do treinamento, eles terão que usar luvas e uma máscara.

Durante esta fase, o uso do fisioterapeuta deve ser evitado, na medida do possível, e, caso seja necessário, deve ser sempre o mesmo profissional.

Após o término do treinamento, os jogadores evitarão permanecer nas instalações por um longo tempo e, em caso de sintomas, notificarão imediatamente o médico da equipe e se isolarão.

Por razões de segurança, recomenda-se que as pessoas com quem eles não habitam habitualmente nestas diretrizes não acessem a casa dos jogadores, que desejam "contribuir para erradicar a probabilidade de contágio e infecção entre todos os membros dos esquadrões".

Mais tarde, a LaLiga encaminhará as diretrizes para a Fase 3 (treinamento por grupos) e a Fase 4 (treinamento coletivo).