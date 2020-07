O que levou o Flamengo a liberar transmissão da semi da Taça Rio?

O Flamengo decidiu transmitir aberta e gratuitamente o duelo contra o Volta Redonda, neste domingo, pela semifinal da Taça Rio, momentos antes de a bola rolar no Maracanã. As imagens da partida ficaram disponíveis pela Fla TV no Youtube, Facebook e Twitter.

A decisão deu ponto final a um imbróglio que começou na última sexta-feira, quando o Rubro-Negro anunciou um acordo com a plataforma MyCujoo para transmitir o duelo decisivo. Sócios-torcedores veriam o jogo gratuitamente, mas os "comuns" teriam que desembolsar R$ 10.

A estratégia da diretoria foi testar a adesão de um pagamento obrigatório pela transmissão do jogo depois do sucesso da experiência da última quarta-feira, quando o clube arrecadou cerca de R$ 900 mil em "ingressos virtuais" da partida contra o Boavista - que quebrou recordes de acesso.

A medida, no entanto, foi muito criticada desde o anúncio pelos torcedores em redes sociais e até pelo ídolo Zico, em entrevista neste domingo à Rádio Bandeirantes.

"Não era o momento de cobrar os R$ 10. Entendo o profissionalismo, mas acho que o Flamengo tomaria uma medida importante, principalmente em que as pessoas estão em casa, com dificuldade financeira, todo mundo ajudando todo mundo. Acho que não era a hora, mesmo sendo semifinal. Não é uma coisa que mudaria a história do Flamengo se eles não cobrassem hoje", declarou.

O ápice da revolta foi alcançado horas antes da partida, quando a plataforma escolhida pelo Flamengo começou a dar problemas e não suportr os acessos. O número de reações negativas ao vídeo da transmissão ultrapassou 30 mil, e não faltavam termos como "vergonha" na caixa de comentários.

Diante deste cenário, minutos antes de a bola rolar, o presidente Rodolfo Landim anunciou que a partida teria sinal aberto pela Fla TV nas redes sociais. A decisão causou alívio para muitos torcedores, mas também ainda rendeu críticas.