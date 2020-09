O RB Leipzig briga com Ancelotti por um campeão da Champions

A Inter de Milão não conta com Ivan Perisic, mas não falta mercado para o croata. Sua temporada no Bayern de Munique foi impressionante e terminou com o título da Champions.

Nas últimas semanas surgiu a possibilidade de uma troca com o Atlético de Madrid por Thomas Partey, mas desde a Itália e da Inglaterra apontam outros nomes como principais interessados.

O jornal 'Corriere dello Sport' aponta para o grande interesse do RB Leipzig, que já teria consultado a situação de Perisic. Também colocam clubes como Bayer Leverkusen ou Hertha Berlin entre possíveis compradores do croata. A Inter o liberaria por 15 milhões de euros.

Por outro lado, a página 'Liverpool Echo' assegura que o Everton de Carlo Ancelotti também teria o nome de Ivan Perisic anotado na agenda. Outro grande nome para um ataque que começa a se exibir com James e Calvert-Lewin.